شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاي هتفطر فى استاد القاهرة قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف العميد محمود القاضي، مدير العمليات الأفريقية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء بدوري نايل باستاد القاهرة الدولي، أن الجماهير التي ستحضر القمة مسموح بتواجدها من الساعة الخامسة مساءً، وبالتالي ستتناول وجبة الإفطار في الملعب.

وشدد محمود القاضي على أنه مسموح بدخول كل المأكولات والمشروبات استاد القاهرة، ولكن بشرط تواجدها في معلبات كرتونية أو فوم أو معلبات خفيفة بلاستيك أو أطباق كرتون، مع الابتعاد عن العبوات المعدنية والزجاجية والكانز والزجاجات، فهي مرفوضة.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.