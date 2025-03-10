شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري: محمد عواد الأحق بحراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام الحضرى ، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك الأحق بحراسة عرين فريقه فى مواجهة الأهلى، المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الدور الثاني من مسابقة الدورى.

وأضاف الحضرى، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون"، أن تألق محمد صبحى فى مواجهة مودرن سبورت أمر جيد للزمالك، خاصة أنه يمتلك حارسين على مستوى عالٍ، لكن مشاركة صبحى أتوقع أنها كانت من أجل إراحة عواد قبل لقاء القمة.

ونجح صبحى فى الدفاع عن مرماه ببسالة، حيث تصدى لأكثر من كرة خطرة، وساهم بشكل كبير فى تخطى فريق الزمالك عقبة مودرن سبورت في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتأهل لمواجهة سموحة في ربع النهائي 14 مارس الجاري.

ومازال البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، يدرس استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمى الفريق أمام الأهلى، ويأتي قرار بيسيرو بسبب الأداء الجيد الذى ظهر عليه صبحى خلال مباراة مودرن سبورت.