شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش: أنا زملكاوي بس كفة القمة تميل للأهلي.. ومتضايق من بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان أحمد داش عن تشجعيه لنادي الزمالك مؤكدا أن نتيجة مباراة القمة المقرر لها غدا تميل لصالح الأهلي.

وقال داش، الذي حل ضيفا على الإعلامي هاني حتحوت في برنامج الكلام المظبوط علي راديو أون سبورت إف إم، "أنا زملكاوي بدرجة مشجع.. وشيكابالا أسطورة لن تتكرر"، وتابع، "بدأت كرة فى الصيد وانتقلت إلى إنبي لكن الفن أنهي حياتي الكروية، طول عمري كنت بحلم بالبالون دور مش بالأوسكار".

وأضاف أحمد داش، "عند بدايتي لعمل فيلم لامؤاخذة أصبحت أغيب عن المران بشكل مستمر ثم توقفت عن الكرة، شاهدت صلاح من ملعب ليفربول وقابلني بحفاوة كبيرة فهو مختلف.

وتابع، "الدوري المصري الموسم الحالي غير متكافئ بسبب انقسامه إلى مجموعتين، توقعي للقمة.. الكفة تميل إلى الأهلي.. لكن الزمالك هو متعتي".

وأكمل أحمد داش، "اتضايقت من رؤيتي لبن شرقي في عيد ميلاد مصطفى شوبير وقولتله : خلاص بقيت مع الأهلي".

واختتم أحمد داش تصريحاته قائلاً، "أنا مع بيسيرو فى استبعاد مصطفي شلبي الرسائل الانضباطية أهم شيء".

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.