شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يقود خط وسط الأهلى أمام الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يقود إمام عاشور، لاعب خط وسط النادى الأهلى، خط وسط فريقه فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري المصري.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

وتصدر إمام عاشور، لاعب الأهلي، قائمة أفضل لاعبي الدوري المصري عقب نهاية الدور الأول.

ووفقًا لموقع "سوفا سكور" العالمي، حصل إمام عاشور على تقييم 7.76 من عشرة، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب أخر في الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.