شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مواعيد مواجهات منتخب مصر للناشئين فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 في بطولة كأس الأمم الإفريقية فى النسخة المقبلة التي تحتضنها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، الخميس المقبل، موعدا لانطلاق المعسكر المغلق، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.