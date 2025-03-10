شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط الأهلي والزمالك لمباراة القمة 130 باستاد القاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 10 مارس 2025 03:20 م
يستعد الأهلى والزمالك لخوض مباراة القمة فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة.س..كيف يفكر كولر فى خوض لقاء القمة؟
ج..يخطط مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، للعب بطريقة هجومية، وتغيير الأسلوب الذي اعتمد عليه في قمة الدور الأول، والتي شهدت تحفظاً دفاعياً بالاعتماد على الثنائي أكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا فى الظهيرين، وهو ما أفقد الأهلي قوته الهجومية، وهو ما ينوي تفاديه فى قمة الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري.س.. وكيف يخطط بيسيرو لمباراة القمة؟
ج..يعقد جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك جلسة مع معاونيه لرسم خطة مواجهة الأهلى، وكيفية تقسيم المباراة والعبور بها إلى بر الأمان، وسيحدد المدير الفني خلال الجلسة التي سيعقدها مع معاونيه حارس المرمى الذى سيعتمد عليه في مباراة القمة، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به محمد صبحى خلال مواجهة مودرن سبورت فى كأس مصر، وأصبح الخواجة البرتغالى فى حيرة من أمره، وهل سيستمر صبحى فى حراسة عرين الفارس الأبيض أم سيعود محمد عواد للتشكيل الأساسى.س.. ما ممنوعات لاعبى الزمالك قبل اللقاء؟
ج..فرض الجهاز الفنى بنادى الزمالك حظراً إعلامياً على لاعبى الفريق وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلى، وطالب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو من لاعبى الفريق التركيز فى المباراة المقبلة والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى، وعدم الإدلاء بأى تصريحات لوسائل الإعلام.
ج..حرص مسئولو النادي الأهلي على تحفيز اللاعبين قبل مباراة الزمالك ، من خلال رصد مكافآت مالية خاصة لرفع حماس اللاعبين، وحثهم على تحقيق الفوز على الزمالك، ومواصلة المنافسة على تحقيق درع الدوري للموسم الحالي.
ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى تحفيز اللاعبين قبل مباراة القمة من أجل تخطي الزمالك والتمسك بحلم المنافسة على الاحتفاظ بدرع الدوري للمرة الثالثة على التوالي ورقم 45 في تاريخه.
س.. وكيف يحفز رجال الأعمال الزملكاوية اللاعبين قبل القمة؟
ج..رصد بعض رجال الأعمال المحبين لنادي الزمالك مكافآت مالية خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على الأهلي فى مباراة القمة، وحرص محبو الزمالك على تشجيع اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من الغريم التقليدي، والعمل على الظهور بمستوى مميز خلال اللقاء الذى ينتظره جميع عشاق الساحرة المستديرة.
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