شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط الأهلي والزمالك لمباراة القمة 130 باستاد القاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى والزمالك لخوض مباراة القمة فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة.

ج..يخطط مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، للعب بطريقة هجومية، وتغيير الأسلوب الذي اعتمد عليه في قمة الدور الأول، والتي شهدت تحفظاً دفاعياً بالاعتماد على الثنائي أكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا فى الظهيرين، وهو ما أفقد الأهلي قوته الهجومية، وهو ما ينوي تفاديه فى قمة الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري.

ج..يعقد جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك جلسة مع معاونيه لرسم خطة مواجهة الأهلى، وكيفية تقسيم المباراة والعبور بها إلى بر الأمان، وسيحدد المدير الفني خلال الجلسة التي سيعقدها مع معاونيه حارس المرمى الذى سيعتمد عليه في مباراة القمة، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به محمد صبحى خلال مواجهة مودرن سبورت فى كأس مصر، وأصبح الخواجة البرتغالى فى حيرة من أمره، وهل سيستمر صبحى فى حراسة عرين الفارس الأبيض أم سيعود محمد عواد للتشكيل الأساسى.

ج..فرض الجهاز الفنى بنادى الزمالك حظراً إعلامياً على لاعبى الفريق وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلى، وطالب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو من لاعبى الفريق التركيز فى المباراة المقبلة والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى، وعدم الإدلاء بأى تصريحات لوسائل الإعلام.