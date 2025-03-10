شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يحظى بدعم عمومية كاف لحصد مقعد مجلس فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بدعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية لكاف لحصد مقعد في مجلس فيفا، خلال الانتخابات المقرر لها الأربعاء المقبل فى القاهرة.

وتُعقد الجمعية العمومية غير العادية لكاف الأربعاء المقبل فى القاهرة، وتتضمن إجراء الانتخابات على رئاسة الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي كاف في فيفا.

وأشاد عدد كبير من الوفود المشاركة فى فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي بحفاوة الاستقبال من المسؤولين عن الكرة المصرية برئاسة أبوريدة.

واستقبل أبوريدة على مدار الأيام الماضية وفود الدول المشاركة في اجتماعات كاف على رأسهم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد القاري ورؤساء الاتحادات المحلية.

أبو ريدة يستقبل أعضاء الاتحاد الأفريقي ورؤساء الاتحاد

أبو ريدة يجتمع مع موتسيبي

أبو ريدة و موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي

وتتركز الأنظار على ممثلي كاف في مجلس فيفا، حيث تضم الانتخابات 13 مرشحًا يتنافسون في انتخابات مفتوحة على 6 مقاعد، بعد أن ألغي العمل بنظام التوزيع الجغرافي، سواء اعتمادًا على ممثلي مناطق كاف الست، أو على الناطقين بلغات كاف المعتمدة: الفرنسية، والإنجليزية، والعربية، والبرتغالية.

ويتنافس في هذه الانتخابات كل من هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع (المغرب)، وأحمد ولد يحيى (موريتانيا)، وجبريلا هيما حميدو (النيجر)، وعائشة يوهانسن (سيراليون)، وليديا نسيكيرا (بوروندي)، وماتورين دي تشاكوس (بنين)، وسليمان حسن وابيري (جيبوتي)، وأماجو ملفين بينيك (نيجيريا)، وأندرو ندانجا كامانجا (زامبيا)، وأوجوستين إيمانويل سنجور (السنغال)، وكنيزات إبراهيم (جزر القمر)، وياسين إدريس ديالو (ساحل العاج).

وطبقًا للوائح كاف، يجب أن تعتمد اللجنة التنفيذية أسماء المرشحين في اجتماعها الذي يسبق الجمعية العمومية غير العادية، أي صباح غد الثلاثاء، ويسبقه اليوم الاثنين اجتماعات مناطق الاتحاد بحضور رئيسه باتريس موتسيبي وأعضاء اللجنة التنفيذية الحالية.

ويمثل كاف راهنًا في مجلس فيفا كل من موتسيبي، وأبو ريدة، ولقجع، وبينيك، ودي تشاكوس، ويوهانسن، والمالي ماموتو توريه.