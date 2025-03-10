شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يفتح أبوابه 5 مساء غد لاستقبال جماهير الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لاستقبال الجماهير لحضور مباراة الأهلي والزمالك ، المقرر لها غدا الثلاثاء فى دوري نايل، في الخامسة مساءً، على أن يتم غلق الأبواب مع اكتمال السعة أو مع بداية اللقاء فى التاسعة والنصف.

ومن المقرر أن يحضر 30 ألف مشجع مباراة الأهلي والزمالك.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.



ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.



وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.



وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.



وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.



وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.