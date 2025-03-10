الإصابة تبعد فيرتس عن ليفركوزن "لعدة أسابيع"

الرياص - اسماء السيد - برلين : تعرض باير ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، لضربة قاسية بخسارته جهود نجمه الدولي فلوريان فيرتس "لعدة أسابيع" بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها السبت في الخسارة أمام فيردر بريمن 0 2، وفق ما أعلن النادي الإثنين.

وأصيب فيرتس بعد نحو ربع ساعة على دخوله المباراة في بداية الشوط الثاني وشوهد ابن الـ21 عاما يغادر الملعب على عكازين.

وفي بيان صادر عنه الإثنين، قال ليفركوزن عشية استضافته غريمه المحلي بايرن ميونيخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (خسر ذهابا 0 3)، إن فيرتس "أصيب في الرباط الإنسي لكاحله الأيمن" و"سيغيب لعدة أسابيع".

ويقدم فيرتس موسما رائعا مع بطل الدوري الذي يتخلف حاليا بفارق 8 نقاط عن بايرن المتصدر، إذ سجل 15 هدفا مع 13 تمريرة حاسمة في كافة المسابقات.

ومن المرجح أن يغيب فيرتس عن مباراتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بين ألمانيا وإيطاليا والمقررتين في 20 و23 آذار/مارس الحالي.

وقال المدير الرياضي لليفركوزن سايمون رولفس "نعرف فلوريان ونعلم أنه سيعود في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أن النادي "يفترض أنه سيستعيد جاهزيته مجددا من أجل (مساعدة الفريق) في الدفعة الأخيرة من الموسم"، أي المراحل الأخيرة الحاسمة.