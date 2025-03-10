شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل منتخب السلة للكراسي المتحركة تحت 23 عامًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة تحت 23 عامًا، بحضور إيمان كريم، رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، ومي زين العابدين، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والجهاز الفني والإداري للمنتخب.

جاء ذلك عقب الإنجاز الذي حققه المنتخب بإحراز المركز الثالث في البطولة الإفريقية، التي استضافتها جنوب إفريقيا خلال الفترة من 4 إلى 13 فبراير الماضي، بمشاركة منتخبات مصر، جنوب إفريقيا، ليبيا، كينيا، ليبيريا، والكونغو الديمقراطية.

وفي كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن ما حققوه يعكس روح التحدي والإصرار التي يتمتع بها شباب مصر، وقدرتهم على تحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن في مختلف المحافل الرياضية. وأكد الوزير أن دعم الرياضات البارالمبية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى توفير بيئة رياضية متكاملة للأبطال من ذوي الهمم، وتقديم الدعم اللازم لهم على المستويات الفنية والإدارية والطبية، لضمان استمرارهم في تحقيق النجاحات.

وأضاف أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة في مسيرة المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة، ويعكس الجهود المبذولة من قبل الاتحاد المصري والجهاز الفني والإداري في إعداد اللاعبين على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمنتخب استعدادًا للاستحقاقات القادمة، سواء على المستوى القاري أو الدولي.

كما دعا الوزير اللاعبين إلى الاستمرار في بذل الجهد والتدريب بجدية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوسيع قاعدة الممارسة لرياضات ذوي الهمم في مصر، ودمجهم بشكل أكبر في المجتمع الرياضي، من خلال توفير الفرص لهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة البارالمبية عالميًا.