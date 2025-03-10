شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع محترف أمريكى لتدعيم صفوف الفريق فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو الزمالك مع الأمريكي أنطوان سكوت لتدعيم صفوف فريق كرة السلة رجال، خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق ببطولتى الدورى السوبر وكأس مصر.

ويتصدر الزمالك دورى سوبر السلة رجال لترتيب الفريق من الأول إلى الثامن، برصيد 13 نقطة، مقابل 12 للاتحاد مثلها للأهلى.

وشهدت الأيام الماضية إعلان الزمالك التعاقد مع الإسبانى كورو سيجورا لتولى المهمة الفنية لفريق سلة الرجال بالنادى خلفا لوائل بدر الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

وتقام اليوم أولى جولات مباريات الإياب بالدور الأول من بطولة دورى سوبر السلة رجال، والتى تستمر حتى 30 مارس الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى الاهلى مع هليوبوليس، الزمالك مع الجزيرة، كما يلتقى الاتحاد السكندرى مع المصرية للاتصالات، وسبورتنج مع طلائع الجيش.

