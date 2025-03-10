شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف خالد فتحي برئاسة لجنة التخطيط الفنية بالأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قررت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، تكليف كابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة لجنة التخطيط الفنية باللجنة الأولمبية.

يأتي هذا فى إطار جهود اللجنة لوضع خطط استراتيجية فنية للفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في البطولات والدورات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".

وتهدف اللجنة من خلال هذه الخطوة لتحقيق إنجازات رياضية وميداليات تليق بمكانة مصر على الساحة الأولمبية، وتعزيز فرص الرياضيين المصريين فى المنافسات الدولية.

وكان المهندس ياسر إدريس قد فاز برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028 بالتزكية، وذلك بعد غلق باب الترشح رسميًا وعدم تقدم أي منافس، ليتم حسم المنصب بجانب خمسة مقاعد أخرى بالتزكية أيضًا.

وضمت قائمة الفائزين بالتزكية، المستشار محمد مصطفى النائب الأول للرئيس، الدكتور إسماعيل شاكر نائب الرئيس، اللواء حازم حسني السكرتير العام، الأستاذ محمد مطيع السكرتير العام المساعد، اللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

فيما تشهد انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية، المقرر إقامتها يوم 25 أبريل المقبل، منافسة على مقاعد العضوية، حيث تقدم 10 مرشحين سيتم اختيار 8 من بينهم.

ويتنافس على منصب العضوية كل من الأستاذ محمد عبد المقصود، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي، اللواء محمد محمود، الكابتن طارق السعيد، الأستاذ أيمن علي، اللواء مجدي اللوزي، الأستاذ خالد ديوان