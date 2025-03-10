شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يستعين بـ غزل المحلة لاستكشاف فاركو قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، بالمباريات السابقة لفريق فاركو، وآخرها مواجهة غزل المحلة فى دور الـ 16 ببطولة الكأس، والتي انتهت بفوز المحلة بهدف نظيف، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الفريق البرتقالي قبل مواجهة الدوري المقبلة.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، لمواجهة فاركو في بطولة الدوري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد حرس الحدود بالإسكندرية، في ضربة البداية لأبناء طارق مصطفى بمنافسات الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري.

وقرر مسئولو نادي البنك الأهلي صرف مكافأة مادية للاعبي الفريق، بعد الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، ليحسم أبناء طارق مصطفى تأهلهم إلى الدور ربع النهائي.

وكان أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، اجتمع قبل عدة أيام بلاعبي الفريق، في حفل إفطار جماعي للجهاز الفني والفريق، لتحفيزهم على مواصلة العروض القوية في البطولات المحلية، مؤكداً على أهداف النادي في المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، وهو ما يتطلب إنهاء الموسم الجاري في المربع الذهبي بالدوري.

وكان البنك الأهلي تغلب في المباراة الماضية على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول بمسابقة الدوري، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبو البنك الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 آخرين.