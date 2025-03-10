شكرا لقرائتكم خبر عن استياء فى اتحاد الكرة من تصريحات حلمي طولان واتجاه لإقالته والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة واللجنة الفنية للاتحاد، بسبب تصريحات حلمي طولان عضو اللجنة الفنية ضد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وأبدى مسئولو اتحاد الكرة استياءهم من تصريحات طولان، وتم مخاطبة حسن شحاتة رئيس اللجنة، الذى تحفظ هو الآخر على تصريحات طولان، مؤكدا ضرورة دعم ومساندة منتخب مصر والجهاز الفني الوطني بقيادة حسام حسن.

وتتجه النية لدى اتحاد الكرة لتوجيه الشكر لحلمي طولان وإسناد مهمة المتحدث الرسمي للجنة إلى أحمد حسن، بناءً على طلب اللجنة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وأيضاً بعد اعتراض طولان على المقابل المادي الذى سيحصل عليه من الاتحاد نظير عمله فى اللجنة.

وكان حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أبدى عدم اقتناعه بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، مشددًا على أن مدرب الفراعنة يجب أن يمتلك مواصفات خاصة.

وقال حلمي طولان، فى تصريحات عبر بودكاست، "رأيك فى تعيين حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر؟.. أنا شخصيًا لست مقتنعًا بناءً على أسس، وليس مجرد عدم اقتناع لأمور شخصية، المفترض أن يكون مدرب منتخب مصر له مواصفات خاصة، حسام حسن "لا يعرف كيف يدرب ولا كيف يتحدث".