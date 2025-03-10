شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين محمد شوقى ووسام أبو علي قبل مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد شوقى، نائب المدير الرياضى بالنادى الأهلى، على عقد جلسة مع وسام أبو على هداف الأهلى قبل ساعات من مواجهة الزمالك بالدوري.

وحرص شوقى خلال الجلسة على مطالبة لاعبه بالعودة لهز الشباك، وعدم التأثر بضياع الأهداف التى شهدتها مباراة الاهلى الأخيرة بالدوري أمام طلائع الجيش، مؤكداً له أنه لاعب كبير ويعرف طريق الشباك، وأن الجميع يثق فى قدراته جيداً.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والزمالك

- مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

- يقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

- تلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

- تلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

- تنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

- تشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.