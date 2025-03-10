شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالى يغيب عن الزمالك أمام الأهلى للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أحمد الجفالى ، لاعب الزمالك ، الغياب عن مباريات فريقه في ظل الإصابة التي يعانى منها بمزق فى العضلة الخلفية، ويغيب على إثرها شهراً ونصف عن مباريات فريقه.

مباراة الزمالك والأهلى المقرر لها غدا الثلاثاء هي القمة الثانية التي يغيب عنها الجفالى، حيث كانت القمة الأولى يوم 22 فبراير، وكان الجفالى على مقاعد البدلاء دون مشاركة فى أحداث اللقاء.

وتعرض الجفالى للإصابة خلال مباراة فريقه أمام انبى بالجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى، وتغيب عن مواجهة مودرن في كأس مصر الماضية، على أن يواصل الغياب أمام الأهلى غدا.

ويخضع الجفالى لبرنامج تأهيلى خاص فى ظل الإصابة التى يعانى منها بمزق فى العضلة الخلفية، ووضع الجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا خاصا باللاعب، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة فى التدريبات الجماعية فى أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن الزمالك من شهر إلى شهر ونصف حتى تمام شفاؤه من الإصابة التى يعانى منها، وتحتاج إلى وقت للعودة للمشاركة فى التدريبات.