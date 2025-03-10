شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. أغلى 10 أندية فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التى تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد أغلى 10 أندية فى الدوري المصري بالموسم الجاري، حيث احتفظ النادي الأهلي بصدارته لقائمة الأغلى بين أندية الدوري المصري خلال الموسم الجاري، بقيمة تسويقية بلغت 33 مليونا و900 ألف يورو، بينما حل فريق بيراميدز في المركز الثاني بقيمة تسويقية بلغت 19 مليونا و980 ألف يورو، فيما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بقيمة 16 مليونا و300 ألف يورو.

وجاءت قائمة أغلى 10 أندية في الدوري كالتالي:

1ـ الأهلي: 33 مليونا و900 ألف يورو.

2ـ بيراميدز: 19 مليونا و980 ألف يورو.

3ـ الزمالك: 16 مليونا و300 ألف يورو.

4ـ سيراميكا: 11 مليونا و580 ألف يورو.

5ـ المصري: 9 ملايين و550 ألف يورو.

6ـ مودرن سبورت: 7 ملايين و50 ألف يورو.

7ـ البنك الأهلي: 6 ملايين و730 ألف يورو.

8ـ زد إف سي: 5 ملايين و730 ألف يورو.

9ـ سموحة: 5 ملايين و430 ألف يورو.

10ـ الاتحاد السكندري: 5 ملايين و330 ألف يورو.