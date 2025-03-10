شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب ناشئي اليد تغادر مساء اليوم لخوض وديات إسبانيا والبرتغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 10 مارس 2025 01:45 م
يغادر منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2006، بقيادة مديره الفني طارق محروس ، إلى إسبانيا والبرتغال مساء اليوم، الاثنين، استعدادًا لخوض بطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.
ويلتقي منتخب الناشئين مع إسبانيا يوم 12، والبرتغال أيام 14 و 15 و16 مارس.
وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.
ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.
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