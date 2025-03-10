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بعثة منتخب ناشئي اليد تغادر مساء اليوم لخوض وديات إسبانيا والبرتغال

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بعثة منتخب ناشئي اليد تغادر مساء اليوم لخوض وديات إسبانيا والبرتغال

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 10 مارس 2025 01:45 م

يغادر منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2006، بقيادة مديره الفني طارق محروس ، إلى إسبانيا والبرتغال مساء اليوم، الاثنين، استعدادًا لخوض بطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

ويلتقي منتخب الناشئين مع إسبانيا يوم 12، والبرتغال أيام 14 و 15 و16 مارس.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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