شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب ناشئي اليد تغادر مساء اليوم لخوض وديات إسبانيا والبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

يغادر منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2006، بقيادة مديره الفني طارق محروس ، إلى إسبانيا والبرتغال مساء اليوم، الاثنين، استعدادًا لخوض بطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

ويلتقي منتخب الناشئين مع إسبانيا يوم 12، والبرتغال أيام 14 و 15 و16 مارس.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.