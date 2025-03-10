شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يستعرض مسارات تطوير المنظومة الرياضية حتى أولمبياد 2028 والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس، بحضور رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية، بعد انتهاء انتخابات جميع الاتحادات الرياضية في دورتها الجديدة.

في بداية حديثه توجه وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحسم بعض رؤساء الاتحادات بعض مناصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وذلك بعد غلق باب التقديم والفوز بالتزكية.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الانتخابات التي تمت مؤخراً للاتحادات الرياضية تعتبر من افضل الانتخابات التي تم عقدها على مدار السنوات الماضية لما شهدته من شفافية وما نجم عنها من تغييرات واسعة بما يصب فى صالح ضبط المنظومة الرياضية خلال الفترة المقبلة

وأثني صبحى على التعاون القائم والمتواصل بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية والذي يشمل متابعة خطط الاتحادات والمنافسات التي يخوضها لاعبوها خلال الفترات القادمة .

وشدد وزير الرياضة على ضرورة البدء فى تنفيذ الخطط الخاصة بالتطوير الشامل للمنظومة الرياضية وفى المقدمة منها المنتخبات القومية بجميع الألعاب وتحقيق مزيد من الانتصارات للرياضة المصرية لتصبح على قدر التطلعات والطموحات من خلال حصد البطولات والميداليات التى تسعد الجماهير المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك العديد من المشروعات القومية والتي تصب وتعمل علي ايجاد عناصر جديدة مؤهلة ونضعهم جميعهم في خدمة الاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب لاختيار افضل العناصر المميزة منها لتمثيل المنتخبات القومية المصرية بجميع الأعمار.

فيما رحب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس بتواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بمقر اللجنة الاولمبية المصرية .

مؤكدا على الدور الإيجابي غير المسبوق لوزارة الشباب والرياضة فى خروج الانتخابات التي شهدتها الاتحادات الرياضية بالشكل المشرف للمنظومة الرياضية ككل.

مشيرا ان هناك تعاون وتنسيق كامل بين جميع اللجنة الأولمبية و الاتحادات الرياضية مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق من الإنجازات التى تليق بالدعم الكامل الذى تقدمه الدولة المصرية على كافة المستويات.



جتماع الوزير مع الاولمبية



وزير الرياضة و رئيس الاولمبية



وزير الرياضة ورؤساء الاتحادات