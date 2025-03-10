شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يبحث عن تسجيل الهدف الخامس فى مرمى الأهلي بمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ، بالجولة الأولى من المرحلة النهائية من دورى نايل، والتى تقام باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يعتمد جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق على محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق خلال المباراة، وذلك بعد تألقه خلال الدقائق القليلة التي شارك بها في مباراة الزمالك الماضية أمام مودرن بكأس مصر، ونجاحه في تسجيل هدف الفوز للفريق.

ويسعى شيكابالا لتسجيل الهدف الخامس أمام الأهلى، حيث سبق وسجل في مرمى الأهلى بنهائى كأس مصر عام 2007، ونهائي دورى أبطال أفريقيا 2020، وببطولة الدورى موسم 2021، بالإضافة إلى هدف آخر ببطولة الدورى عام 2022.

وكان شيكابالا غاب عن قائمة الزمالك فى 8 مباريات قبل العودة والظهور أمام مودرن سبورت بكأس مصر، ونجاحه فى تسجيل هدف الفوز للفريق الأبيض.

يذكر أن شيكابالا غاب عن مباريات الجونة، وبيراميدز، والإسماعيلى، وفاركو، وبتروجت، الأهلى، وزد، وإنبى.