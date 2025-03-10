شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإسكواش.. علي فرج ونوران يواصلان الصدارة وتقدم أمينة عرفي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مارس الجاري، وواصل نجوم الإسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ92 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 14.

وتقدمت البطلة المصرية الواعدة أمينة عرفي صاحبة الـ 17 عامًا مركزين لتحتل التصنيف السادس، بعد تتويجها مؤخراً ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش.

تصنيف الرجال



تصنيف الرجال

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ جويل ميكين

6ـ طارق مؤمن

7ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

8ـ كريم عبد الجواد

9ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

10- مازن هشام



تصنيف السيدات

تصنيف السيدات

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية تيني جليس

6ـ أمينة عرفي

7ـ الماليزية سيفا سينجاري

8ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

9- روان العربي

10ـ اليابانية ساتومي واتنبي