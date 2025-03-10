شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يدخل حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر استعدادًا لـ إثيوبيا وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، للتواجد في معسكر الفراعنة خلال التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

ويستعد جهاز المنتخب لإعلان القائمة خلال ساعات، استعدادًا لبداية التجمع وخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بأمريكا.

ويتألق أحمد الشناوي مع بيراميدز في الفترة الأخيرة ويقود الفريق للتألق محليًا وقاريًا، بصدارة جدول ترتيب الدوري وكذلك بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو ما جعل الحارس يعود لحسابات جهاز التوأم في المرحلة المقبلة.