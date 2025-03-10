شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والمصري فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

مواجهة قوية تنتظرها جماهير الكرة المصرية، عندما يصطدم بيراميدز متصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية بنظيره المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدور الثاني ببطولة الدوري.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

مباراة بيراميدز والمصري تقام فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من عمر بطولة الدوري.

ترتيب المصري في الدوري

وكان المصري فاز في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول ببطولة الدوري، على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 30 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع فى المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.

ترتيب بيراميدز

يتربع بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها بعد خوض 17 مباراة فى الدور الأول، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو بيراميدز 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 آخرين.

نتيجة الدور الأول

انتهت مباراة الدور الأول بين بيراميدز والمصري، بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

القناة الناقلة لمباراة المصري وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت مباراة المصري وبيراميدز في الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.