شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. مؤمن زكريا انضم من الزمالك للأهلي فى صفقة مدوية والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا فى صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحديا مختلفا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.



على مدار شهر "رمضان الكريم"، نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.



حكاية اليوم عن مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق، والذي أثار انتقاله إلى الأهلي بعد تجربته في الزمالك مباشرة حالة جدل واسعة، لاسيما أن الأهلي استغل عدم نجاح الزمالك في تحويل استعارته من إنبي إلى بيع نهائي، ليقوم بشراء عقده من مسئولي النادي البترولي، ويضمه في صفقة مدوية.

بدأ مؤمن زكريا مشواره الكروى فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام 2004 ، ولعب فيه لمدة "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى عهد حسام البدرى 2009/2010 فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل، ثم انتقل للمصرى البورسعيدى فى يناير 2011 ، ثم رحل إلى صفوف إنبى موسم "2012/2013" واشترك معه فى "23" مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وانضم مؤمن زكريا لنادى الزمالك سبيل الإعارة عام "2013" واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك "57" مباراة سجل خلالها "12" هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال "38" مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى "11" مباراة، كما لعب "8" مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

لعب مؤمن زكريا فى الأهلى 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدفا وحيدا، وخاض 40 مباراة بالبطولات الأفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد..وقاريا لعب مع الفرق الثلاثة "51" مباراة قارية سجل خلالها "9" أهداف ليصل إجمالى مبارياته الرسمية إلى "280" مباراة سجل خلالها "65" هدفا.

وشارك فى "12" مباراة دولية مع المنتخب الأول، انضم فى يناير الماضى لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه "14" مباراة وسجل "5" أهداف.

مؤمن زكريا انتقل إلى صفوف أحد السعودى قبل فسخ عقده مع الفريق بالتراضى دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.

بطولات مؤمن زكريا كثيرة، حيث حصد مع نادى الزمالك 3 بطولات، حيث توج بلقب الدورى الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر موسم 2013 و2014.. وفى الأهلى حصد 8 بطولات، حيث توج بلقب الدورى المصرى الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلى "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2014.