شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يطيح بـ حسين الشحات من تشكيل الأهلى أمام الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على استمرار الدفع بالمغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة الزمالك المقبلة؛ للاستفادة من انطلاقاته المميزة مع المارد الأحمر، وذلك على حساب زميله حسين الشحات الذى سيجلس على دكة البدلاء للاستعانة بجهوده فى الشوط الثانى.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

وشارك أشرف بن شرقي بديلا فى مباراتى الزمالك وحرس الحدود، قبل أن يشارك أساسياً فى مباراة طلائع الجيش منذ التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ونجح اللاعب المغربي فى تسجيل هدفين مؤثرين فى المباراتين ليخطف الأنظار وتوج بجائزة رجل المباراة مرتين.

ويحتاج الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل تقليص الفارق ومطاردة بيراميدز أملًا في تحقيق لقب الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.