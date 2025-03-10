شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبي ومسلسل الاعتراض فى الزمالك عرض مستمر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية قرار الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة جوزيه بيسيرو، استبعاد مصطفي شلبي لاعب الفريق من مباراة الأبيض غداً أمام الأهلى، فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدورى الممتاز.

وجاء الاستبعاد بعد اعتراضه على تبديله فى مباراة مودرن سبورت الماضية، والذى جاء لتراجع مستواه وفقدان تركيزه خلال اللقاء.

ولا يٌعد هذا الاعتراض الأول من شلبى على استبداله، بل سبق واعترض على تبديله أمام بيراميدز فى أكتوبر الماضى، وقام وقتها جوميز المدير الفنى بمعاقبته وتطبيق اللائحة على اللاعب.

كما دخل شلبي فى مشادة مع أحمد مجدى وقت كان مدربا فى الفريق بجهاز جوميز، وتمت معاقبته من جانب عبد الواحد السيد مدير الكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.