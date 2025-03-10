شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة تحكيم مباراة القمة بعد استبعاد الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

24 ساعة تفصلنا عن مباراة القمة 130 في الدوري المصري، والتي تجمع القطبين الأهلي والزمالك ، فى التاسعة والنصف مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي، ومازالت أزمة طاقم تحكيم القمة تتصدر المشهد فى الساعات الأخيرة.

استبعاد الأجانب

استبعد اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة، خاصة أن الأهلي والزمالك لم يسددا رسوم استقدام طاقم تحكيم أجنبي، أو يطلب حكاما أجانب لإدارة القمة حتى الآن، وذلك على الرغم من وجود طاقم مرشح من الاتحاد لإدارة اللقاء، غير أنه ينتظر موقف القطبين، كما أن انشغال الحكام الأجانب الكبار أصحاب الكفاءات العالية في البطولات الأوروبية في الوقت الحالي.

انشغال الحكام الدوليين

تسببت مشاركة الحكام المصريين الدوليين فى معسكر الاتحاد الأفريقي بكوت ديفوار، وأحمد الغندور في تونس لإدارة إحدى المباريات، في أزمة فى اختيار طاقم تحكيم مصري دولي لإدارة اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك، لتصبح قائمة الخيارات المحلية من الحكام محدودة للغاية.

3 مرشحين محليين لإدارة اللقاء

أصبح الثلاثي الدولي الأقرب لإدارة القمة بالترتيب هو: محمود بسيوني، ومحمود ناجي، وحمادة القلاوي، ومن المقرر أن يتم حسم حكم المباراة خلال ساعات قليلة من الآن، وإن كان بسيوني هو الأقرب.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.