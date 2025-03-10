شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد يشارك تدريجياً مع الزمالك بعد مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، على مشاركة محمود جهاد لاعب الفريق في التدريبات الجماعية بشكل تدريجى، خلال الفترة المقبلة، وتجهيزه للعودة للمشاركة فى مباريات فريقه، فى ظل الإصابة التي يعانى منها في العضلة الخلفية.

ويغيب محمود جهاد عن مباراة فريقه أمام الاهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء، بالجولة الأولى من المرحلة النهائية من دورى نايل، والتي تقام باستاد القاهرة.

ويرغب البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الزمالك، فى الاطمئنان على حالة محمود جهاد وبرنامجه التأهيلي، خاصة أنه من العناصر والركائز الأساسية التى ينوى الاعتماد عليها فى صفوف القلعة البيضاء ومن أبرز الصفقات الشتوية التى نالت إعجابه فى الفريق.

كما يغيب عن الزمالك امام الأهلى ناصر منسى وأحمد الجفالى و الذى يعانى من مزق فى العضلة الخلفية أبعدته عن مباراة الفريق السابقة أمام مودرن سبورت بكأس مصر.