شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين مهم للحفاظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضروري الحفاظ على النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا، وتعزيز صحتك فى شهر رمضان الكريم.

تواصل الخليج 365 مع محمد عصب، مدرب وخبير التغذية بمنتخب رفع الأثقال، للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.



ويقول محمد عصب، إن تمرين البلانك هو تمرين رياضي يستهدف العضلات الأساسية في الجسم، خاصةً عضلات البطن والظهر والكتفين، وهو تمرين شائع وفعال لتحسين اللياقة البدنية وتقوية الجسم بشكل عام.

وأضاف، يعتبر تمرين البلانك من التمارين المهمة التي تعمل على تقوية عضلات المعدة وتقوية أعصاب الجسم وقدرة التحمل بشكل عام، بالرغم من السهولة التي يبدوا عليها التمرين إلا أنه يعتبر من اصعب التمارين وأكثرها احتياجا لقدرة التحمل لذا فان له نتائج مذهلة في تقوية عضلات وزيادة قوة الجسم.

وواصل، أن الطريقة الصحيحة لوضعية التمرين هي الاستلقاء على الأرض على الجانب الأمامي للجسم، مع تثبيت الكوعين والكتفين والأصابع على الأرض، مع تمدد الجسم بشكل مستقيم. و يجب الحفاظ على وضعية الجسم الصحيحة خلال التمرين بالحفاظ على الظهر مستقيم والبطن مشدود وعدم السماح للساقين بالتحرك لكي تحصل على أكبر قدر فائدة من تمرين،ينصح ايضا بالبقاء في وضعية البلانك لمدة 20 ثانية إلى دقيقة واحدة في البداية، ثم زيادة المدة تدريجيًا حتى الوصول إلى 2-3 دقائق.

وتابع، شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، ولكن نبعد عن التدريبات بأحمال قليلة.