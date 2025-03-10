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الامارات | حياة غوارديولا التدريبية والزوجية في خطر!

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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  • الامارات | حياة غوارديولا التدريبية والزوجية في خطر! 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بحالة نفسية صعبة ليس على الصعيد العملي مع ناديه المتراجع بشكل مريب في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية وإنما على المستوى الشخصي بعدما تأثرت علاقته الزوجية بسبب هوسه بكرة القدم وشغفه التدريبي.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية عن رحلة سرية أجراها غوارديولا إلى إسبانيا على متن طائرة خاصة السبت الماضي وتحديداً بعد ساعات فقط من فوز السيتي على بليموث 3-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة إن غوارديولا استغل فترة التوقف التي امتدت لسبعة أيام قبل مواجهة نوتنغهام فورست في ، والتي انتهت بهزيمة السيتي وسافر إلى في محاولة لإنقاذ زواجه من كريستينا سيرا (52 سنة) خصوصاً أن علاقتهما تأزمت أخيراً وأوشكت على الانفصال في وقت فضلت الأخيرة الابتعاد عنه والعيش لوحدها في إسبانيا.

يذكر أن غوارديولا يعيش أسوأ مراحله التدريبية مع مانشستر سيتي بخروجه من مبكراً أمام والابتعاد عن سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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