شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك فى قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة محمد الشناوى قائد الفريق لحماية العرين الأحمر خلال مباراة الزمالك غدا بالدوري المصري.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

وشارك مصطفى شوبير فى مباراتى الأهلى الأخيرتين أمام طلائع الجيش وحرس الحدود وظهر بشكل مميز، فيما جلس محمد الشناوى بديلا له.

ويرغب كولر فى الاستفادة من خبرات محمد الشناوى فى قيادة خط دفاع الأهلى بمباراة القمة.

ويحتاج الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل تقليص الفارق ومطاردة بيراميدز أملًا في تحقيق لقب الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.