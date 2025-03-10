شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى القمة 130 بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

موجهة قوية تترقبها الجماهير في مصر والعالم العربي، عندما يتجدد اللقاء بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في مباراة الجولة الأولى من الدور الثاني الحاسم لبطولة الدوري بالموسم الجاري، حيث تحمل تلك المباراة رقم القمة 130 بين الكبيرين.

موعد مباراة الاهلى والزمالك

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ترتيب الاهلى

يحتل النادي الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء الدور الأول من عمر المسابقة، وذلك برصيد 39 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 42 نقطة، وكان الأهلي خاض 17 مباراة، فاز خلالهم في 11 لقاء وتعادل في 6 مواجهات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

ترتيب الزمالك

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 آخرين.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

قمة الدور الأول

كانت مباراة القمة 129، التي جمعت الفريقين في الدور الأول من عمر مسابقة دوري الموسم الجاري، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المغربي أشرف بن شرقي للأهلي أولاً، ثم تعادل المغربي محمود بنتايج للزمالك قبل نهاية اللقاء.