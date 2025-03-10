شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وماهر ودونجا فى وسط ملعب الزمالك أمام الأهلى بمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد البرتغالى جوزيه بيسيرو ، المدير الفني للزمالك ، على خدمات ناصر ماهر، عبد الله السعيد، ونبيل عماد دونجا في قيادة خط وسط الفريق أمام الأهلى فى المباراة المقبلة التى تجمع الفريقين غداً.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء بالجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة دورى نايل باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.

ويعقد بيسيرو جلسة مع معاونيه لرسم خطة مواجهة الأهلى، وكيفية تقسيم المباراة والعبور بها إلى بر الأمان، حيث سيحدد المدير الفني خلال الجلسة التي سيعقدها مع معاونيه حارس المرمى الذى سيعتمد عليه فى مباراة القمة، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به محمد صبحى خلال مواجهة مودرن سبورت فى كأس مصر، وأصبح الخواجة البرتغالى فى حيرة من أمره، وهل سيستمر صبحى فى حراسة عرين الفارس الأبيض أم سيعود محمد عواد للتشكيل الأساسى.

ويبحث بيسيرو عن الفوز الأول له على الأهلى في تاريخه، ويرغب الخواجة البرتغالى فى ذكر اسمه وسط الكبار ممن سبق لهم تحقيق الفوز على المارد الأحمر، خاصة وأن المباراة الماضية شهدت تعادل الفريقين.