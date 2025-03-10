شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات كبار الأهلي لتحفيز اللاعبين للفوز على الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الأهلي الكبار على عقد جلسات خاصة بينهم قبل مواجهة الزمالك غداً ببطولة الدوري، وذلك من أجل حث زملائهم على بذل أقصى مجهود لديهم للفوز بالقمة.

ويحرص ثلاثى الأهلى "محمد الشناوى وعمرو السولية ورامى ربيعة" على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط الجماهيرية المعتادة.

الشناوى وربيعة والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق لضمان تحقيق الفوز على الزمالك فى ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.