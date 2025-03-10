شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأدوار التمهيدية لدورة "سيتي كلوب" الرمضانية فى 11 لعبة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، مرحلة الأدوار التمهيدية لدورة "سيتي كلوب" الرمضانية هذا العام على مستوى الأفرع التسعة في جميع المحافظات في 11 لعبة رياضية، بخلاف دورة كرة القدم التي يشارك فيها نحو 150 فريقا، ويشارك في الدورة 2500 لاعباً في جميع اللعبات.

ومن المقرر أن تنتهي الأدوار التمهيدية 18 مارس الجاري، لتبدأ الأدوار النهائية في اليوم التالي، وتستمر حتى يوم 25 من الشهر نفسه، الذي يشهد نهائي دورة كرة القدم على ملاعب سيتي كلوب العبور، فيما تقام نهائيات ألعاب السلة والسباحة وكيك بوكس يوم 19 رمضان في سيتي كلوب طنطا، بينما يقام نهائي ألعاب التنس والكاراتيه وليزر رن وكرة اليد يوم 21 رمضان بسيتي كلوب بنها، فيما يقام يوم 23 رمضان نهائي ألعاب الكرة الطائرة وبادل التنس والجودو في سيتي كلوب شبين الكوم.

وكانت قرعة دورة "سيتي كلوب" قد أقيمت مساء أمس بفرع النادي بمدينة الشروق بحضور الكابتن ياسر الرملي رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب والمهندس أحمد عطية نائب رئيس شركة استادات الوطنية والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس سيتي كلوب والكابتن محمد وهبة عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع كرة القدم والكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع النشاط الرياضي والنجم العالمي أحمد الجندي وأحمد بحيري عضوي مجلس الإدارة.

كما حضر مراسم القرعة كوكبة من نجوم كرة القدم يتقدمهم الكباتن: غانم سلطان وأسامة عرابي وعبد الستار صبري ومحمد سعد وجمال حمزة وأسامة عبد الكريم وعمر خطاب.

وصرح الكابتن ياسر الرملي رئيس مجموعة "سيتي كلوب" أن النسخة الرابعة لدورة "سيتي كلوب" التي تنطلق اليوم أشبه بالدورات الأولمبية بما تضمه من ١٢ لعبة وهو ما يخدم سياسات سيتي كلوب بنشر الرياضة في ربوع الجمهورية وبناء قاعدة رياضية تخدم الرياضة المصرية في كل الألعاب، إضافة إلى بث الروح الأسرية بين أعضاء النادي، وهو الدور المجتمعي الذي تحرص "سيتي كلوب" على القيام به بما له من أبعاد وطنية واجتماعية.

كما أثنى المهندس أحمد عطية نائب رئيس شركة استادات الوطنية المالكة لأندية سيتي كلوب على عملية التوسع في الممارسة الرياضية في فروع النادي بين أعضائه ومحيط مجتمعاته، مما يساهم في صناعة أجيال جديدة ترتبط بالرياضة ، سيكون له بالتأكيد آثاره الإيجابية على المجتمع مستقبلاً.

وأعلن الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس "سيتي كلوب" رصد 300 ألف جنيه جوائز للدورة اضافة إلى الجوائز العينية والميداليات والهدايا التذكارية على طريق دفع مجتمع سيتي كلوب لممارسة الرياضة على مستوى البطولة تحقيقاً لاستراتيجية المجموعة لبناء قاعدة رياضية في جميع اللعبات وفي جميع محافظات الجمهورية.

من جانبه أشار الكابتن أحمد عبد الله بيوندي عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع النشاط الرياضي إلى أن عام 2025 هو عام الرياضة في سيتي كلوب ، حيث يلتقي الحلم بالواقع في بناء قاعدتنا الرياضية لخدمة الرياضة المصرية بإقامة دورة هذا العام وهي محاكاة للدورات الأولمبية تجسيداً للهدف الذي نعمل من أجل تحقيقه.



احمد الجندي



الجندي بطل الخماسي



الحضور في دورة سيتى كلوب



الدورة الرمضانية في سيتى كلوب



جانب من الحضور



درع الدورة الرمضانية



ياسر الرملي



سيتى كلوب