شكرا لقرائتكم خبر عن ‎مصير وائل رياض فى قيادة منتخب مصر مواليد 2007 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة استمرار وائل رياض في منصبه كمدير فني لمنتخب مصر مواليد 2007، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب المحليين فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين.

‎ويأتي هذا القرار في ظل اتفاق اتحاد الكرة على تولي شيتوس مهمة منتخب المحليين دون النظر فى نتيجة المباراة بسبب ضيق الوقت فى التعيينات الخاصة، حيث يُنتظر أن يقود المنتخب خلال الفترة المقبلة استعدادًا للاستحقاقات الدولية القادمة.



‎من جانبه، أعرب وائل رياض عن سعادته بالاستمرار فى العمل مع منتخب 2007، مؤكدًا أنه سيواصل العمل على تطوير اللاعبين وتجهيزهم للمنافسات المقبلة، وقال فى تصريحات صحفية، "التجربة مع منتخب المحليين كانت مفيدة، وسأركز الآن على تجهيز منتخب 2007 بأفضل صورة ممكنة، ونتطلع لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة".

‎وأعرب وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، عن تقديره للاعبي الفريق رغم الخسارة أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب، والتي أطاحت بالمنتخب من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين.



‎وأكد رياض في تصريحات لقناة أون سبورت أن المشاركة في التصفيات كانت ضرورية حتى لا تتعرض مصر لعقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مشيرًا إلى أن التجربة كانت فرصة جيدة لاختبار مجموعة من اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب لأول مرة.