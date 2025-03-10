شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تترقب تقدما في التصنيف العالمي بعد التتويج بنيوزيلندا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تترقب البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، صاحبة الـ 17 عاماً، تقدماً في التصنيف العالمي الجديد للاسكواش، المقرر صدوره اليوم الاثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين، حيث تحتل البطلة الواعدة المركز الثامن طبقاً لآخر تصنيف، ومن المقرر أن تقفز مركزين لتحتل التصنيف السادس.

وكانت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، حققت إنجازا جديداً بعد تتويجها ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وفازت أمينة عرفي في المباراة النهائية على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-5.

وقالت أمينة عرفي، فى تصريحات عقب المباراة النهائية، "صراحة، لا أستطيع أن أصدق ذلك حتى الآن، قبل انطلاق هذه البطولة، حتى عندما كنت فى مصر، لم أفكر فى الفوز باللقب، لكنني حاولت نسيان الأمر، كانت مباراة صعبة وكان من الممكن أن تنتهي لصالح أي منا، لذا حرصت على التركيز خلالها".

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبات فى منافسات السيدات من مصر وهن، أمينة عرفى، روان العربى، هنا معتز، نور هيكل، وسلمى هانى، بينما يشارك لاعب واحد فقط فى منافسات الرجال وهو يحيى النوسانى.