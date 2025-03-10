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4 نجمات سوبر تزين مسيرة أميرات يد الأهلي

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  • 4 نجمات سوبر تزين مسيرة أميرات يد الأهلي 1/10
  • 4 نجمات سوبر تزين مسيرة أميرات يد الأهلي 2/10
  • 4 نجمات سوبر تزين مسيرة أميرات يد الأهلي 3/10
  • 4 نجمات سوبر تزين مسيرة أميرات يد الأهلي 4/10
  • 4 نجمات سوبر تزين مسيرة أميرات يد الأهلي 5/10
  • 4 نجمات سوبر تزين مسيرة أميرات يد الأهلي 6/10
  • 4 نجمات سوبر تزين مسيرة أميرات يد الأهلي 7/10
  • 4 نجمات سوبر تزين مسيرة أميرات يد الأهلي 8/10
  • 4 نجمات سوبر تزين مسيرة أميرات يد الأهلي 9/10
  • 4 نجمات سوبر تزين مسيرة أميرات يد الأهلي 10/10

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد - تصوير محمد الحصرى

الإثنين، 10 مارس 2025 11:13 ص

يواصل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى  كتابة التاريخ بحروف من ذهب فى ظل تحقيق لقب السوبر المحلى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد التتويج باللقب على حساب سموحة مساء أمس، الأحد، بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب.

حصد فريق سيدات يد الأهلى اللقب مواسم 2014/ 2015 ، 2016/ 2017 ،2018/ 2019 ، 2024/ 2025، وسط السعى لحصد لقب الدورى وكأس مصر هذا الموسم.

ويقام سوبر رجال اليد الجمعة المقبل بين الأهلى وسبورتنج على نفس الصالة فى نفس التوقيت.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على البنك الأهلى.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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