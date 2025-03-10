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سنا إبراهيم تحقق وصافة بطولة فانكوفر المفتوحة للاسكواش

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سنا إبراهيم تحقق وصافة بطولة فانكوفر المفتوحة للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 10 مارس 2025 11:00 ص

حققت اللاعبة المصرية سنا إبراهيم وصافة بطولة فانكوفر الفتوحة للاسكواش، التي استضافتها كندا خلال الفترة بين 5 إلى 10 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

وخسرت سنا إبراهيم في المباراة النهائية أمام الفرنسية مليسا ألفيش بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-7, 11-6, 11-5.

من ناحية أخرى، حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي إنجازا جديداً بعد تتويجها ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وفازت أمينة عرفي في المباراة النهائية على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-5.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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