شكرا لقرائتكم خبر عن سنا إبراهيم تحقق وصافة بطولة فانكوفر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 10 مارس 2025 11:00 ص
حققت اللاعبة المصرية سنا إبراهيم وصافة بطولة فانكوفر الفتوحة للاسكواش، التي استضافتها كندا خلال الفترة بين 5 إلى 10 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.
وخسرت سنا إبراهيم في المباراة النهائية أمام الفرنسية مليسا ألفيش بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-7, 11-6, 11-5.
من ناحية أخرى، حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي إنجازا جديداً بعد تتويجها ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.
وفازت أمينة عرفي في المباراة النهائية على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-5.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز