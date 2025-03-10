شكرا لقرائتكم خبر عن سنا إبراهيم تحقق وصافة بطولة فانكوفر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

حققت اللاعبة المصرية سنا إبراهيم وصافة بطولة فانكوفر الفتوحة للاسكواش، التي استضافتها كندا خلال الفترة بين 5 إلى 10 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

وخسرت سنا إبراهيم في المباراة النهائية أمام الفرنسية مليسا ألفيش بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-7, 11-6, 11-5.

من ناحية أخرى، حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي إنجازا جديداً بعد تتويجها ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وفازت أمينة عرفي في المباراة النهائية على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-5.