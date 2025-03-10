شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدوري الأضواء.. حمدى فتحى من دمنهور للاحتراف فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك".. شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التي كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود، بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365”، على مدار شهر رمضان الكريم، حكايات من الكفاح التي خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

حمدى فتحى

بدأ حمدي فتحي مسيرته الكروية في سن 11 سنة في نادي دمنهور بالبحيرة مسقط رأسه، حيث مكث في النادي لمدة 8 سنوات قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول حيث لعب في الدرجة الثانية فى الموسم الذى شهد صعوده للدورى الممتاز.

وانضم فتحى إلى بتروجت موسم 2016-2015 ليقدم موسمًا جيدًا، حيث شارك وقتها فى 31 مباراة ببطولة الدورى، سجل خلالها 3 أهداف بينهم هدفًا في شباك النادى الأهلي.

ثم انتقل حمدى فتحى إلى إنبى في 13 يونيو 2015، ولكنه لم يكن موسما ناجحا، حيث إنه لم يشارك سوى في 7 مباريات فقط، لتتم إعارته إلى بتروجيت لمدة موسم، رغم أن نادي إنبي كان يرفض رحيله وقتها حتى تمت الموافقة في النهاية للانتقال لبتروجيت.

وقدم حمدى فتحى أداءً مميزًا، حيث شارك في 29 مباراة، منها 27 مباراة في الدوري ومباراتان في كأس مصر، ونجح في تسجيل هدفين، ومع نهاية الموسم، عاد مجددًا إلى صفوف نادي إنبي.

وفي موسم 2018، تألق حمدي فتحي بشكل لافت مع فريق إنبي، حيث شارك في 29 مباراة في بطولة الدوري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين، مما جذب أنظار مسئولي النادي الأهلي، الذين سعوا للتعاقد معه بعد نهاية الموسم.

جاءت النقلة الكبرى في مسيرته عام 2019، عندما أعلن النادي الأهلي عن التعاقد معه، كانت هذه خطوة حاسمة، حيث تحوّل من لاعب مكافح إلى نجم يتألق مع الفريق الأكثر شعبية في إفريقيا.

أرقام حمدى فتحى مع الأهلى

لعب حمدي فتحي مع النادى الأهلى 152 مباراة في مختلف البطولات، بمجموع 11019 دقيقة لعب، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 9 أهداف، وتلقى 26 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

ونجح حمدي فتحي في التتويج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وحقق برونزية كأس العالم للأندية مرتين، بالإضافة إلى لقب السوبر الإفريقي مرتين والسوبر المصري مرتين، كما توج ببطولة كأس مصر مرتين وحقق الدوري المصري الممتاز .

نادي الوكرة

وقع مع نادي الوكرة القطري في عام 2023 لمدة 3 مواسم، ليخوض مع الوكرى حتى الآن 45 مباراة سشجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أهداف لزملائه.