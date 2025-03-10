شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار ووسام أبو علي يقودان هجوم الأهلي أمام الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالثنائى السلوفينى جراديشار والفلسطينى وسام أبو علي فى خط هجوم المارد الأحمر فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويرغب كولر فى الاستفادة من القدرات الهجومية لجراديشار وأبو علي فى هز شباك الزمالك مبكراًَ فى قمة الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.