شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يواصل الغياب عن الزمالك أمام الأهلي بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل ناصر منسى ، لاعب فريق الزمالك ، الغياب عن مباريات فريقه بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الماضية، وتسببت في غيابه عن مباراة مودرن سبورت الأخيرة.

ومن المقرر أن يغيب ناصر منسى عن مباراة الزمالك أمام الأهلى غدا الثلاثاء، بالجولة الأولى من المرحلة النهائية بالدورى المصرى، والتي تقام في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولى.

ويعانى ناصر منسى من إصابة في العضلة الخلفية، وقرر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق استبعاده من معسكر الفريق في مباراة الأهلي، ومن قائمة الزمالك بسبب الإصابة.

وغاب ناصر منسي عن صفوف الزمالك في مباراة مودرن سبورت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر ، والتي حسم فيها تأهله للدور ربع النهائي بسبب إجهاد عضلى وفضل الجهاز الفني إراحته استعدادا للقمة، وفضّل بيسيرو استبعاد اللاعب من قائمة الزمالك بسبب الإصابة.