شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يبلغ شوقي موقفه النهائي من التجديد مع الأهلي فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام الماضية عقد محمد شوقي، نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، جلسة جديدة مع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر، بشأن تجديد عقده مع النادي، والتوصل إلى اتفاق مالي لإقناعه بالبقاء فى القلعة الحمراء والتراجع عن فكرة الرحيل.

وكشف مصدر أن شوقي استطلع رأي أكرم توفيق بشأن تجديد عقده مع الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد، ليفاجئه اللاعب بأنه أتم الاتفاق مع نادي الشمال القطري على الانضمام إلى صفوفه بعد نهاية الموسم الجاري، وقام بالتوقيع مع مسئولي النادي القطري والحصول على مقدم التعاقد، وهو ما دفع شوقي لغلق الملف بشكل نهائي.

وأضاف المصدر أن الأهلي رفع القيمة المالية للراتب السنوي فى عقد أكرم توفيق ليصل إلى قرابة 20 مليون جنيه بالإعلانات، ولكن تم إغلاق الملف بشكل نهائي، بعد تأكد نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي من توقيع اللاعب لنادي الشمال، وإنهاء الاتفاق على كل الأمور المالية والتعاقدية من أجل الرحيل عن النادي الأهلي والانضمام إلى نادي الشمال.

أكرم توفيق يغلق ملف التجديد مع الأهلي ويقترب من الشمال القطري

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد أكرم توفيق بشكل نهائي بعد التأكد من اللاعب بتوقيعه لنادي الشمال، والاتفاق على أن اللاعب سيرحل عقب نهاية الموسم الحالي.

قمة نارية بين الأهلي والزمالك غدًا في انطلاق مرحلة الحسم بدوري نايل

فى سياق آخر، تقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.