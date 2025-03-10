شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يبلغ شوقي موقفه النهائي من التجديد مع الأهلي فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالإثنين، 10 مارس 2025 10:30 ص
شهدت الأيام الماضية عقد محمد شوقي، نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، جلسة جديدة مع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر، بشأن تجديد عقده مع النادي، والتوصل إلى اتفاق مالي لإقناعه بالبقاء فى القلعة الحمراء والتراجع عن فكرة الرحيل.
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فى سياق آخر، تقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.
ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.
وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.
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