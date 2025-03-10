انديان ويلز: شفيونتيك بسهولة الى ثمن النهائي ومدفيديف يتأهل بعد شوطين فقط

الرياص - اسماء السيد - انديان ويلز : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا وحاملة اللقب الدور ثمن النهائي من دورة إنديان ويلز الألف نقطة للسيدات في كرة المضرب، بفوزها الاحد على الاوكرانية دايانا ياستريمسكا 6 0 و6 2 في الدور الثالث.

ولم تكن شفيونتيك، بطلة نسختي 2022 و2024، بحاجة لأكثر من 65 دقيقة من أجل حسم مواجهتها مع منافستها الاوكرانية المصنّفة 46 عالميا.

وقالت شفيونتيك بعد المباراة "من الصعب دائما أن تنهي مباراة مماثلة. لكنني سعيدة بأنني رفعت مستوى الحدية لدي في الشوط الأخير وحسمت المباراة بثقة لأنها بالتأكيد كانت مباراة كبيرة".

وأضافت "سيطرت على المباراة من البداية لذا أنا سعيدة بالأداء بالتأكيد".

ولم تواجه اللاعبة البولندية أي نقطة لخسارة إرسالها لتتابع هيمنتها بعد أن خسرت أربعة أشواط فقط في مباراتين بإنديان ويلز، كما انها لم تخسر أي مجموعة في هذه المنافسات منذ خروجها من نصف النهائي عام 2023.

وتلتقي البولندية في ثمن النهائي التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة 15 والتي تغلبت بدورها على مواطنتها كاتيرينا سينياكوفا 7 5 و6 1.

وحققت الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة انتصارها السابع تواليا بتخطيها الصينية شينيو وانغ بسهولة تامة 6 2 و6 1 في ساعة ودقيقتين.

وترجمت الأميركية خمس من الفرص السبع التي حصلت عليها لكسر إرسال منافستها ونجحت في 78 بالمئة من إرسالاتها الأولى، في طريقها لمواجهة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في ثمن النهائي بعد فوز الأخيرة على الأميركية الأخرى دانييل كولينز 6 2 و6 4.

وتتفوق بيغولا، القادمة من تتويج بلقب دورة أوستن والساعية إلى أن تكون أول أميركية تحرز لقب هذه الدورة منذ سيرينا وليامس عام 2001، على سفيتولينا بخمسة انتصارات في سبع مواجهات، آخرها في دورة الدوحة الشهر الماضي.

وقالت بيغولا "المواجهة ضد إيلينا دائما صعبة. لقد تواجهنا للتو في الدوحة، ومن المرجح أن تكون الأمور مشابهة من ناحية الأجواء والملعب. ستكون معركة كالعادة".

وبلغت ثمن النهائي أيضا الكازخستانية إيلينا ريباكينا السابعة وبطلة عام 2023 بفوزها على البريطانية كايتي باولتر 6 0 و7 5، لتواجه الكندية ميرا أندرييفا التاسعة التي تغلبت بدورها على الدنماركية كلارا تاوسون بسهولة تامة 6 3 و6 0.

وتأهلت إلى الدور ذاته الصينية كينوين جينغ الثامنة بفوزها على النيوزيلندية لولو صن 6 4 و7 5، لتلتقي الأوكرانية مارتا كوستيوك الفائزة على الأميركية كارولاين دوليهايد 6 3 و6 3.

شوطان وعشر دقائق

وفي دورة الرجال لماسترز الألف نقطة، احتاج الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامسا ووصيف بطل النسختين الماضيتين إلى شوطين و10 دقائق فقط كي يحجز بطاقته إلى ثمن النهائي، وذلك نتيجة انسحاب الأميركي أليكس ميكيلسن بسبب العياء والنتيجة 2 0 في المجموعة الأولى لصالح منافسه الذي خسر مواجهة اللقب في 2023 و2024 أمام الإسباني كارلوس ألكاراس.

وقال الروسي بعد التأهل "الأمر يتعلق بتسمم أو شيء من هذا النوع. هذه الأمور تحصل"، قبل التوجه إلى ملعب آخر كي يتمرن تحضيرا لمواجهة الأميركي الآخر تومي بول العاشر والذي تغلب بدوره على البريطاني كاميرون نوري بطل 2021 بمجموعتين 6 3 و7 5.

ويبدو أن فوزه في دبي بلقبه الأول منذ قرابة عام أعاد الحياة لليوناني ستيفانوس تسيتيسباس الثامن، إذ بلغ بدوره ثمن النهائي بعد فوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6 3 و6 3 في إعادة لمواجهتهما في ربع نهائي دبي.

ولم يخسر تسيتسيباس سوى ثماني نقاط على إرساله وانتزع ثلاثة أشواط على إرسال منافسه الإيطالي في طريقه لحسم اللقاء في ساعة و8 دقائق.

ويخوض اليوناني مواجهة قوية في ثمن النهائي ضد الدنماركي هولغر رونه الثاني عشر والذي تغلب بدوره على الفرنسي أوغو أومبير الثامن عشر 5 7 و6 4 و7 5.

وواصل الهولندي تالون خريكسبور مغامرته ووصل إلى ثمن النهائي بتغلبه على الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار بنتيجة 7 6 (7 3) و6 3.