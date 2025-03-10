شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يحذر لاعبي المصري من خماسي بيراميدز قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حذر التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق البورسعيدي من خطورة خماسي بيراميدز "إبراهيم عادل، فيستون ماييلي، يوسف أوباما، ومصطفى فتحي، ومحمد الشيبي"، باعتبارهم أهم مفاتيح اللعب الهجومية التي يعتمد عليها الفريق السماوي، وذلك قبل صدام الدوري المرتقب بين الفريقين.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، تدريباته بعد وداع دور الـ16 بكأس مصر، بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي باستاد برج العرب مساء الجمعة الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف وخروجه من بطولة الكأس.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز المرتقبة، والتي تجمع الفريقين فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من عمر بطولة الدوري.

وكان المصري فاز في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول ببطولة الدوري، على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 30 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.