شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات الثنائى حسين السيد وأحمد هانى أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، خدمات الثنائى حسين السيد وأحمد هانى أمام فريق فاركو فى المباراة المقرر لها 2 أبريل فى الجولة الثانية من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى.

وغاب الثنائى حسين السيد وأحمد هانى عن سيراميكا أمام بيراميدز فى الجولة الأخير من الدور الأول بسبب الإيقاف، والتى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

وأنهى فريق سيراميكا الدور الأول من بطولة دورى nile فى المركز السادس برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 5 مواجهات، سجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وسيبدأ فريق سيراميكا مرحلة الحسم بالراحة فى الأسبوع الأول، ثم يواجه فاركو، ثم البنك الأهلى، ثم بتروجت، ثم الزمالك، ثم الأهلى، ثم المصرى، ثم حرس الحدود، ويختتم مشواره فى الدورى بمواجهة نارية مع بيراميدز.