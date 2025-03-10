شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس.. حسن عرابى أفضل حراس الاتحاد السكندرى.. دخل التاريخ من أوسع أبوابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصص وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى خاضوا بها مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

ونتحدث اليوم عن حسن عرابى حارس مرمى الاتحاد السكندرى والمنتخب الوطنى الأسبق .

المولد : ولد حسن عرابى فى عام 1948 بمنطقة محرم بك وتوفى يوم 7 يناير 2009 عن عمر ناهز الـ 61 عاماً.

البداية : نشأ حسن عرابي فى أسرة رياضية عريقة فوالده كان المصارع الأوليمبي وبطل مصر إبراهيم عرابي الحاصل على الميدالية الفضية في أوليمبياد لندن عام 1948 وبرونزية لوس أنجلوس عام 1936، وكان والده يمتلك ناديا شعبيا لرفع الأثقال والمصارعة بمنطقة محرم بك.

انضمامه للاتحاد السكندرى : كان حسن عرابي له ميول كروية وانضم إلى منتخب المدارس الإعدادية والثانوية، ثم انضم لناشئي الاتحاد عام 1958 ولعب لفريق 16 سنة، ورغم صغر سنه إلا أنه كان يلعب أحيانا ثلاث مباريات في اليوم الواحد لفرق 16 ،18، 21 سنة.

انضمامه للمنتخب الوطنى : توالت مشاركات عرابي مع الإتحاد السكندرى وتألق في مباريات كثيرة أمام غزل المحلة والزمالك وانضم للمنتخب الوطني الأول، وظل حارساً أساسياً لمنتخب مصر طوال 15 عاما شارك فيها في جميع البطولات الداخلية والخارجية.

أشهر مبارياته : من أهم وأشهر مباريات الراحل حسن عرابى مباراة الاتحاد والإسماعيلي في دور الـ8 بكأس مصر 1973 وبعد انتهاء المباراة بالتعادل احتكم الفريقان لضربات الجزاء، وتألق عرابي وتصدى لخمسة ضربات من نجوم الإسماعيلي ليصعد بالاتحاد للدور قبل النهائي ويكتب اسمه بحروف من نور في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية.