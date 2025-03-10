الامارات | «غنتوت» يفوز على «الحبتور» ويُتوج ببطولة البولو الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج فريق غنتوت بلقب بطولة غنتوت الدولية الثانية للبولو، التي اختتمت، مساء أول من أمس، بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، وذلك بعد فوزه على فريق الحبتور بنتيجة 7-6 في الشوط الإضافي الحاسم، بعد انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل 6-6.

وأقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وحضر النهائي عدد من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وجمهور غفير.

وشهدت المباراة فواصل من الإثارة والمتعة من الفريقين، خصوصاً في الشوطين الرابع والخامس، بعد سلسلة من التعادلات واقتراب كل منهما من حسم اللقب، إلى أن احتكم طاقم الحكام الدولي لخوض شوط فاصل سادس لفك الارتباط بين الفريقين، على أثر التعادل 6-6، الذي سجل فيه فريق غنتوت هدف الفوز الذهبي.

وفي ختام المباراة قام نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، سعيد بن حوفان المنصوري، وعضو مجلس إدارة النادي، مطر سهيل اليبهوني الظاهري، والأمين العام لاتحاد البولو، محمد بن حريز، بتتويج الفائزين ونجوم المباراة الختامية.