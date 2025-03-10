الامارات | حصاد مغربي وفير في سباق جري «ند الشبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمن عداؤو المغرب على المراكز الأولى في مختلف فئات سباق الجري لمسافتَي خمسة و10 كيلومترات، الذي شارك فيه أكثر من 4300 عدّاء وعدّاءة من مختلف الجنسيات والأعمار، وأقيم في مضمار ميدان، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وحضر منافسات سباق الجري الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وأعطى أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، فارس المطوع، شارة انطلاقة سباق الرجال (خمسة كيلومترات)، كما أعطى الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، علي المطوع، شارة انطلاق سباق السيدات (خمسة كيلومترات)، فيما أطلق عضو اتحاد الإمارات لألعاب القوى، عادل درويش، شارة انطلاق سباق أربعة كيلومترات، وحضر المنافسات مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة، حسن المزروعي، ورئيس اللجنة الفنية للدورة، عادل البناي.

وفاز المغربي ياسر الشعشوعي بالمركز الأول في سباق 10 كيلومترات بعد إنهائه السباق في زمن 27:21 دقيقة، متفوقاً على مواطنيه المغربي محمد أيت ماماس تودا، الذي جاء في المركز الثاني (27:52 دقيقة)، والمغربي إسماعيل الخرشي الذي حل في المركز الثالث (28:02 دقيقة).

وفي سباق 10 كيلومترات للمواطنين رجال، فاز عبدالكريم تيكي عبدالرحمن بالمركز الأول (28:15 دقيقة)، تلاه عبيد النعيمي في المركز الثاني (30:21 دقيقة)، وحل عبدالله سرور خميس جمعة في المركز الثالث (30:51 دقيقة).

وفي سباق 10 كيلومترات فئة السيدات المواطنات، فازت رقية المزروعي بالمركز الأول (38:36 دقيقة)، تلتها علياء الشامسي في المركز الثاني (40:50 دقيقة)، وحلت فاطمة الشامسي في المركز الثالث (42:30 دقيقة).

وفي سباق 10 كيلومترات للفئة المفتوحة، فازت المغربية رقية الموقيم بالمركز الأول (34:37 دقيقة)، تلتها المغربية وفاء زروال في المركز الثاني (35:19 دقيقة)، وحلت البلجيكية ليزبيث فيرهايدن في المركز الثالث (35:45 دقيقة).

وفي سباق خمسة كيلومترات لفئة الرجال المواطنين، فاز حميد المعلى بالمركز الأول (15:41 دقيقة)، تلاه عبدالله الحضرمي في المركز الثاني (15:55 دقيقة)، وحل محمود صالح النقبي في المركز الثالث (16:05 دقيقة).

وفي سباق خمسة كيلومترات للفئة المفتوحة، فاز المغربي أمين سويدة بالمركز الأول (14:45 دقيقة)، تلاه الكيني فيكتور كيبرونو كورير في المركز الثاني (15:08 دقيقة)، وحل الأوغندي جويدو جريس أوكاداباو في المركز الثالث (15:16 دقيقة).

وفي سباق خمسة كيلومترات لفئة السيدات المواطنات، فازت حصة الجسمي بالمركز الأول (23:48 دقيقة)، تلتها حمدة آل علي في المركز الثاني (24:08 دقيقة)، وحلت فاطمة سعيد جمعة سعيد في المركز الثالث (25:00 دقيقة).

وفي سباق خمسة كيلومترات لفئة السيدات (المفتوحة)، فازت البولندية إميليا مانجيلينان بالمركز الأول (22:11 دقيقة)، تلتها المغربية ويام الفتحي في المركز الثاني (22:13 دقيقة)، وحلت الروسية أليسا بيتروفا في المركز الثالث (22:18 دقيقة).

وفي سباق خمسة كيلومترات لكبار المواطنين والمقيمين رجال فاز الفرنسي جان كلود هارامبوري بالمركز الأول (16:58 دقيقة)، تلاه المغربي مبارك ريحان في المركز الثاني (18:32 دقيقة)، وحل الإماراتي سالم عتيق سعيد المهيري في المركز الثالث (19:36 دقيقة).

وفي سباق خمسة كيلومترات لكبار المواطنات والمقيمات فازت الفرنسية لطيفة الصاروخ بالمركز الأول (25:33 دقيقة)، تلتها الجنوب إفريقية ماريا هورتر في المركز الثاني (28:51 دقيقة)، وحلت البريطانية بينيلوبي بامبريدج في المركز الثالث بزمن 29:37 دقيقة.

وفي سباق أربعة كيلومترات لفئة الناشئين، فاز البريطاني وليام برين بالمركز الأول (15:38 دقيقة)، تلاه المصري علي صلاح التوني في المركز الثاني (17:57 دقيقة)، وحل الإماراتي مايد عبدالله النقبي في المركز الثالث (18:21 دقيقة).

وفي سباق أربعة كيلومترات لفئة الناشئات فازت الألمانية كارلا ماريا بنزمولر بالمركز الأول (15:20 دقيقة)، تلتها الألمانية زايرا شولتز أكرم في المركز الثاني (17:03 دقيقة)، وحلت البريطانية هاتي جاريت في المركز الثالث (18:02 دقيقة).

وفي سباق أربعة كيلومترات لفئة الأطفال بنين فاز الإماراتي حماد الصبري بالمركز الأول (18:07 دقيقة)، تلاه الإماراتي سيف في المركز الثاني (18:26 دقيقة)، وحل الإماراتي محمد فهد المري في المركز الثالث (21:08 دقيقة). وفي سباق أربعة كيلومترات لفئة الأطفال بنات فازت البريطانية هانا شميت بالمركز الأول (18:03 دقيقة)، تلتها الأوكرانية ميا هوبيكا في المركز الثاني (18:56 دقيقة)، وحلت الإماراتية هند حسن البلوشي بالمركز الثالث (19:47 دقيقة).

بطولة «الليزر رن» تنطلق اليوم

تنطلق، مساء اليوم، في مجمع ند الشبا الرياضي منافسات بطولة الرماية مع الجري «ليزر رن» التي تقام للمرة الأولى ضمن منافسات الدورة.

وتعتمد البطولة على المنافسة الفردية، حيث يجمع المشاركون بين الرماية بمسدس الليزر مع الجري لمسافات محددة.

. 4300 عدّاء وعدّاءة من مختلف الجنسيات والأعمار شاركوا في سباق الجري لمسافتَي 5 و10 كيلومترات.