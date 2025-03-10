الامارات | 300 متسابق في منافسات الدراجات الهوائية بـ «تحدي حفيت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد «تحدي حفيت الرياضي»، الذي يقام في العين بمشاركة نحو 2000 رياضي، انطلاق سباق الدراجات الهوائية، بمشاركة 300 متسابق من داخل الدولة وخارجها.

انطلق سباق الدراجات من منطقة «سايد» على طريق مطار العين الدولي، بمشاركة تسع فئات رئيسة، تضمنت مختلف الفئات العمرية والمستويات الاحترافية، وامتد لمسافة 80 كيلومتراً، بينما أقيم سباق ثانٍ لمسافة 27 كيلومتراً للمشاركين تحت 15 سنة.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أحمد المرزوقي، أن «تحدي حفيت الرياضي» تجاوز سقف التوقعات قبل انطلاق نسخته الأولى، بفضل الرؤية الطموحة والدعم الكبير من قِبَل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وذكر المرزوقي أن ما شهده سباق الدراجات الهوائية، من تنظيم متميز وإقبال واسع، يعد مصدر فخر واعتزاز، وهذا النجاح لم يقتصر على رياضة واحدة، بل شمل جميع الألعاب، جامعاً تحت مظلته كل الفئات من رجال ونساء وأطفال وأصحاب همم، ليؤكد مكانة العين وجهة رياضية عالمية. وأشاد المرزوقي باختيار مسار السباق، وهو ما أضاف بعداً نوعياً جديداً، مؤكداً ضرورة استمرار الحدث وتطويره، خاصة بعد نجاحه في جذب دراجين محترفين وفرق رياضية بارزة.

وفي سياق متصل، شهدت منافسات الكرة الطائرة مواجهات قوية في ثلاث مناطق رئيسة، هي: الوقن، والعامرة، ووسط المدينة، تنافس خلالها 12 فريقاً للظفر ببطاقات التأهل إلى دوري السوبر، الذي ينطلق يوم غدٍ في وسط المدينة، وأسفرت النتائج عن تأهل فرق المريال والقوع إلى جانب العامرة الذي كان أول المتأهلين، ويستعد أبطال الجوجيتسو لخوض غمار التحدي، مساء اليوم، داخل الصالة الرياضية بالقطارة، بينما تنطلق منافسات سباق الجري من المبزرة الخضراء، وسط أجواء تنافسية حماسية.